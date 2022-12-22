6 побед в 7 матчах: "МЮ" демонстрирует впечатляющие результаты

Вчера вечером “Манчестер Юнайтед” обыграл “Бернли” (2:0) в Кубке английской лиги и довел победную серию до трех матчей подряд.

С 27 октября подопечные Эрика тен Хага добыли 6 побед в 7 играх.

Отметим, что единственный раз “красные дьяволы” проиграли в матче с “Астон Виллой” в рамках АПЛ со счетом 1:3.

Уже 27 декабря победная серия “МЮ” может продолжиться, так как команда сыграет с новичком АПЛ “Ноттингем Форест”.