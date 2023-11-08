4-кратный победитель Лиги чемпионов может переехать в Саудовскую Аравию

Клубы Саудовской Аравии готовят еще один громкий трансфер.

На этот раз они проявили интерес к защитнику английского «Манчестер Юнайтед» Рафаэлю Варану, который недавно завершил карьеру в сборной Франции.

Как пишет CaughtOffside, в числе претендентов на звездного футболиста есть четыре клуба. В частности, в его услугах заинтересованы «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли», «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

Что касается “Манчестер Юнайтед”, то англичане также начали присматривать замену для Варана. В частности, им интересен защитник сборной Франции Жан-Клер Тодибо из «Ниццы».

По информации источника, что Гарри Магуайр, скорее всего, останется в составе «красных дьяволов». Утверждается, что он будет в команде до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Рафаэль Варан провел 10 матчей за английскую команду, в которых даже забил один гол. До переезда в Манчестер 30-летний футболист играл за “Реал”.

В общей сложности он выиграл 20 клубных трофеев, включая четыре титула Лиги чемпионов.