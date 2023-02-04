41-летний Джибриль Сиссе хочет найти клуб в Лиге 1

41-летний французский футболист Джибриль Сиссе еще готов поиграть на высшем уровне.

По словам футболиста, он рассмотрел бы варианты продолжения карьеры в одном из клубов французской Лиги 1.

“Я еще раз повторюсь, что готов играть даже бесплатно. Я всё ещё настаиваю на этом. Мне кажется, что меня никто не пригласит, но никогда нельзя знать наверняка. Сейчас я наслаждаюсь карьерой ди-джея”, - отметил он.

Напомним, что француз за время своей карьеры выступал за “Марсель”, “Осер”, “Бастию”, “Ливерпуль”, “Сандерленд”, “Лацио”, “ Кубань” и “Панатинаикос”.