40-летний Пепе Рейна продлил контракт с клубом
Новости футбола Сегодня, 17:30
Фото: сайт "Вильярреала"/Автор неизвестен
Пресс-служба “Вильярреала” на официальном сайте объявила о продлении контракта с 40-летним вратарем Пепе Рейной.
Новое соглашение между футболистом и испанским клубом будет действовать до лета 2024 года.
Рейна выступает за “Вильярреал” с 2002 по 2005 год, а также с 2022 года. Всего он провел за клуб 179 матчей во всех турнирах и пропустил 189 голов. Ранее играл за “Барселону”, “Ливерпуль”, “Наполи”, “Баварию”, “Милан”, “Астон Виллу” и “Лацио”. За сборную Испании сыграл 36 матчей и пропустил 21 гол. Чемпион Германии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка футбольной лиги, 2-кратный чемпион Европы, чемпион мира.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:30 "Реал" определился с размером предложения по трансферу Килиана Мбаппе
Новости футбола Вчера, 14:48 Сборная Украины стартовала с победы на молодежном Евро-2023
Новости футбола 20 июн 2023, 17:09 Бразилия сенсационно проиграла африканской сборной
Новости футбола 20 июн 2023, 17:01 Роналду принес Португалии победу в гостевом матче отбора Евро-2024
Новости футбола 19 июн 2023, 17:05 Феерия Англии, сложные победы Франции и Украины: результаты отбора Евро-2024 от 19 июня
Новости футбола 19 июн 2023, 16:43 Англия победила со счетом 7:0 в матча отбора Евро-2024
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:55 Эдин Джеко перешел в турецкий топ-клуб Новости футбола Сегодня, 17:43 "Тоттенхэм" нашел замену Льорису в Италии Новости футбола Сегодня, 17:30 40-летний Пепе Рейна продлил контракт с клубом Новости футбола Сегодня, 17:15 "Атлетико" хочет купить защитника "Милана" Новости футбола Сегодня, 16:55 "Реал" договорился о продлении контракта с опытным полузащитником Новости футбола Сегодня, 16:42 Ромелу Лукаку ответил на 30-миллионое предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 16:41 Франция победила Италию в матче молодежного Евро-2023 Новости футбола Сегодня, 16:30 "Реал" определился с размером предложения по трансферу Килиана Мбаппе Новости футбола Сегодня, 16:15 "Ювентус" может купить основного полузащитника "Арсенала" Новости футбола Сегодня, 15:55 "Реал" может купить "турецкого Месси"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Годой-Крус - Бока Хуниорс 23 июня 2023 года Футбол 24 июн 2023 Прогноз на матч Румыния - Украина 24 июня 2023 года Футбол 24 июн 2023 Прогноз на матч Португалия - Нидерланды 24 июня 2023 года Футбол 24 июн 2023 Прогноз на матч Грузия - Бельгия 24 июня 2023 года Футбол 24 июн 2023 Прогноз на матч Испания - Хорватия 24 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Швейцария - Италия 25 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Чехия - Германия 25 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Англия - Израиль 25 июня 2023 года Футбол 25 июн 2023 Прогноз на матч Норвегия - Франция 25 июня 2023 года