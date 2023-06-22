40-летний Пепе Рейна продлил контракт с клубом

Пресс-служба “Вильярреала” на официальном сайте объявила о продлении контракта с 40-летним вратарем Пепе Рейной.

Новое соглашение между футболистом и испанским клубом будет действовать до лета 2024 года.

Рейна выступает за “Вильярреал” с 2002 по 2005 год, а также с 2022 года. Всего он провел за клуб 179 матчей во всех турнирах и пропустил 189 голов. Ранее играл за “Барселону”, “Ливерпуль”, “Наполи”, “Баварию”, “Милан”, “Астон Виллу” и “Лацио”. За сборную Испании сыграл 36 матчей и пропустил 21 гол. Чемпион Германии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка футбольной лиги, 2-кратный чемпион Европы, чемпион мира.