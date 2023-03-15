38-летний Роналду будет вызван в сборную Португалии

Нападающий “Аль-Насра” Криштиану Роналду будет вызван в сборную Португалии для участия в мартовских матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2024, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, новый главный тренер португальской национальной команды Роберто Мартинес рассчитывает на опытного футболиста.

38-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. Всего он провел за команду 196 матчей и забил 118 голов.

Сборная Португалии 23 марта примет сборную Лихтенштейна, а 26 марта на выезде встретится с командой Люксембурга.

В нынешнем сезоне Роналду провел за “Аль-Наср” девять матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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