38-летний Эшли Янг остался без клуба
Новости футбола Сегодня, 10:29
Фото: твиттер Астон Виллы
Опытный защитник "Астон Виллы" Эшли Янг покинул команду по истечению срока контракта.
О прекращении сотрудничества сообщили на официальном сайте клуба из Бирмингема.
Англичанин последние два сезона провел на "Вилла Парк", вернувшись в Англию из "Интера".
“Мы искренне хотим поблагодарить Эшли Янга за все годы, которые он провел в нашей команде. Желаем ему всего наилучшего в будущем”, - говорится на сайте.
Несмотря на то, что летом Янгу исполнится 38 лет, он не собирается завершать карьеру.
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