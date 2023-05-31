38-летний Эшли Янг остался без клуба

Опытный защитник "Астон Виллы" Эшли Янг покинул команду по истечению срока контракта.

О прекращении сотрудничества сообщили на официальном сайте клуба из Бирмингема.

Англичанин последние два сезона провел на "Вилла Парк", вернувшись в Англию из "Интера".

“Мы искренне хотим поблагодарить Эшли Янга за все годы, которые он провел в нашей команде. Желаем ему всего наилучшего в будущем”, - говорится на сайте.

Несмотря на то, что летом Янгу исполнится 38 лет, он не собирается завершать карьеру.