36-летний Джеко может подписать новый контракт с "Интером"

Миланский “Интер” собирается продлить контракт с 36-летний нападающим Эдином Джеко.

Как пишет инсайдер Николо Скира, игроку сборной Боснии и Герцеговины предложили контракт до 2024 года.

Напомним, что текущее соглашение сторон истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Джеко провел 22 матча, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.