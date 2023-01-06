36-летний Джеко может подписать новый контракт с "Интером"
Новости футбола Сегодня, 05:57
Фото: твиттер Интера/Автор неизвестен
Миланский “Интер” собирается продлить контракт с 36-летний нападающим Эдином Джеко.
Как пишет инсайдер Николо Скира, игроку сборной Боснии и Герцеговины предложили контракт до 2024 года.
Напомним, что текущее соглашение сторон истекает летом 2023 года.
В этом сезоне Джеко провел 22 матча, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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