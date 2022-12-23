35-летний Матюиди ушел из футбола

Бывший полузащитник сборной Франции Блез Матюиди объявил о завершении карьеры.

“Футбол, я так любил тебя. Футбол, ты так много мне дал, но пришло время сказать стоп. Я исполнил свои детские мечты, свои мужские мечты. С трудом, но с гордостью я переворачиваю эту страницу”, - написал Матюиди в своем твиттере.

35-летний Матюиди за свою карьеру выступал за “Труа”, “Сент-Этьен”, ПСЖ, “Ювентус” и “Интер Майами”. За сборную Франции сыграл 84 матча и забил девять голов. 4-кратный чемпион Франции, 3-кратный чемпион Италии, 2-кратный обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Италии, 4-кратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Суперкубка Италии, 3-кратный обладатель Кубка французской лиги, чемпион мира-2018.

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