Главная Новости 35-летний Кришито возобновил карьеру и вернулся в родной клуб в пятый раз

35-летний Кришито возобновил карьеру и вернулся в родной клуб в пятый раз

Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: твиттер Дженоа/Автор неизвестен Фото: твиттер Дженоа/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Италии Доменико Кришито возобновил карьеру футболиста через 2 месяца после завершения.

Вчера 35-летний защитник подписал контракт с “Дженоа”.

Соглашение сторон рассчитано до лета.

Интересно, что Кришито перешел в этот итальянский клуб уже в пятый раз.

Отметим, что Доменико является воспитанником “Дженоа”. Он находился в академии команды с 2002 по 2004 год.

“Дженоа” сейчас выступает в Серии Б и борется за выход в Серию А.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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