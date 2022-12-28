35-летний Кришито возобновил карьеру и вернулся в родной клуб в пятый раз

Бывший футболист сборной Италии Доменико Кришито возобновил карьеру футболиста через 2 месяца после завершения.

Вчера 35-летний защитник подписал контракт с “Дженоа”.

Соглашение сторон рассчитано до лета.

Интересно, что Кришито перешел в этот итальянский клуб уже в пятый раз.

Отметим, что Доменико является воспитанником “Дженоа”. Он находился в академии команды с 2002 по 2004 год.

“Дженоа” сейчас выступает в Серии Б и борется за выход в Серию А.