35-летний голкипер Сиригу сменил клуб в Италии

Вратарь “Наполи” Сальваторе Сиригу сменил команду.

Вторую часть сезона опытный страж ворот проведет в составе “Фиорентины", о чем сообщила пресс-служба “фиалок”.

Соглашение сторон рассчитано до лета 2023 года.

В прошлом сезоне 35-летний итальянец выступал в аренде за “Дженоа”. В стане аутсайдера Серии А он провел 37 матчей во всех турнирах.

Отметим, что в свое время Сиригу сыграл 28 матчей в составе сборной Италии.