28 лет. Музетти - первый итальянец, вышедший в 1/4 финала Олимпиады в 21 веке

16-я ракетка мира Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде-2024. В 1/8 финала Музетти в двух сетах обыграл представителя США Тейлора Фритца.

Интересно, что Музетти стал первым итальянцем с 1996 года, которому удалось выйти в четвертьфинал Олимпийских игр в мужском одиночном теннисном разряде. В последний раз до такой стадии удавалось дойти Ренцо Фурлану.

И соответственно Музетти стал первым, кому удалось это сделать в 21-м веке.

Lorenzo Musetti becomes the first Italian man to reach the Olympics Quarterfinals since Renzo Furlan in 1996.



28 years.



The first Italian man to reach the quarterfinals in the 21st century.



Soaking in history.



🇮🇹❤️ pic.twitter.com/P39QDHjCVv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 31, 2024

Напомним, что команда Dailysports подготовила для вас расписание соревнований, в которых будут разыграны медали 31 июля.