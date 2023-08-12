АНГ АНГ
Главная Новости 27 голов: клубы Бундеслиги уничтожили соперников в Кубке Германии

27 голов: клубы Бундеслиги уничтожили соперников в Кубке Германии

Новости футбола Сегодня, 13:50
27 голов: клубы Бундеслиги уничтожили соперников в Кубке Германии Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись несколько матчей 1/32 финала Кубка Германии. Стоит отметить легкие победы клубов Бундеслиги над командами из низших дивизионов. “Штутгарт” разгромил “Балинген” со счетом 4:0, “Нюрнберг” уничтожил “Обернойланд” - 9:1, дортмундская “Боруссия” выиграла со счетом 6:1 у “Шотт Майнц”, а “Байер” забил восемь безответных голов в ворота “Тойтония Оттенсен”. При этом “Вердер” неожиданно вылетел из Кубка, проиграв клубу 3-го дивизиона “Виктории Кельн".

“Балинген” – “Штутгарт” - 0:4 (0:3, 0:1)
Голы: 0:1 – 25 Мийо, 0:2 – 34 Мвумпа, 0:3 – 43 Гирасси, 0:4 – 55 Эндо.

“Штутгарт”: Нюбель, Штенцель (Эглофф, 76), Антон, Загаду, Ито, Эндо, Каразор (Массимо, 86), Мийо (Чжон Ву Ен, 63), Фюрих, Мвумпа (Левелинг, 63), Гирасси (Милошевич, 76).

“Шотт Майнц” – “Боруссия” Дортмунд - 1:6 (1:3, 0:3)
Голы: 0:1 – 22 Аллер, 0:2 – 24 Брандт, 1:2 – 34 Gans, 1:3 – 35 Аллер, 1:4 – 57 Забитцер, 1:5 – 79 Мален, 1:6 – 85 Мукоко.

Боруссия” Дортмунд: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Зюле (Шлоттербек, 29), Бенсебайни (Вольф, 76), Ройс, Забитцер, Джан, Брандт, Мален, Аллер (Мукоко, 76).

“Обернойланд” – “Нюрнберг” - 1:9 (0:6, 1:3)
Голы: 0:1 – 10 Узун, 0:2 – 14 Узун, 0:3 – 15 Хаяси, 0:4 – 19 Гюрлеен, 0:5 – 24 Думан, 0:6 – 29, пенальти Думан, 0:7 – 67 Узун, 0:8 – 71 Голлер, 1:8 – 89 Lambers, 1:9 – 90 Дафернер.

“Нюрнберг”: Матения (Клаус, 46), Гьямера, Лоуренс (Хорн, 46), Гюрлеен, Brown (Хандверкер, 46), Думан, Узун, Луне, Шляймер, Хаяси (Дафернер, 56), Окунуки (Голлер, 56).

“Тойтония Оттенсен” – “Байер” - 0:8 (0:3, 0:5)
Голы: 0:1 – 16 Тапсоба, 0:2 – 42 Бонифасе, 0:3 – 45 Виртц, 0:4 – 59, пенальти Адли, 0:5 – 67 Фримпонг, 0:6 – 74 Гложек, 0:7 – 81 Хофманн, 0:8 – 90 Гложек.

"Байер": Градецки, Фримпонг (Артур, 69), Тапсоба (Та, 62), Коссуну, Гримальдо, Джака (Андрих, 62), Хофманн, Паласиос, Виртц (Гложек, 70), Адли, Бонифасе (Мбамба, 76).

“Виктория Кельн” – “Вердер” - 3:2 (0:1, 3:1)
Голы: 0:1 – 43 Дукш, 1:1 – 72 Филипп, 1:2 – 77, пенальти Фюллькруг, 2:2 – 79 Филипп, 3:2 – 90 Богичевич.

“Вердер”: Павленка, Штарк, Велькович, Пипер, Юнг (Фридль, 90), Битенкур (Рапп, 71), Стаге, Шмид, Берк (Вайзер, 71), Фюллькруг, Дукш (Гросс, 60).

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Кубок Германии Бундеслига Германия
Популярные новости
Криштиану Роналду сделал "Аль-Наср" победителем Кубка арабских чемпионов Новости футбола Сегодня, 13:55 Криштиану Роналду сделал "Аль-Наср" победителем Кубка арабских чемпионов
ПСЖ завершает трансфер звезды Барселоны: это замена Мбаппе Новости футбола Сегодня, 06:00 ПСЖ объявил о переходе звезды "Барселоны"
Харри Кейн перешел в "Баварию" Новости футбола Сегодня, 05:47 Харри Кейн перешел в "Баварию"
"Манчестер Сити" одержал крупную победу в стартовом матче АПЛ Новости футбола Вчера, 17:09 "Манчестер Сити" одержал крупную победу в стартовом матче АПЛ
Киевское "Динамо" потерпело поражение в гостевом матче квалификации Лиги Конференций Новости футбола 10 авг 2023, 16:20 Киевское "Динамо" потерпело поражение в гостевом матче квалификации Лиги Конференций
Украинский вратарь Анатолий Трубин перешел в португальский топ-клуб Новости футбола 10 авг 2023, 14:59 Украинский вратарь Анатолий Трубин перешел в португальский топ-клуб
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:03 "Брайтон" разгромил новичка АПЛ в матче 1-го тура Новости футбола Сегодня, 13:55 Криштиану Роналду сделал "Аль-Наср" победителем Кубка арабских чемпионов Новости футбола Сегодня, 13:50 27 голов: клубы Бундеслиги уничтожили соперников в Кубке Германии Новости футбола Сегодня, 13:39 "Марсель" одержал волевую победу в 1-м туре Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 13:31 Украинец Довбик спас "Жирону" от поражения в матче 1-го тура Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 13:26 "Арсенал" одержал сложную победу в 1-м туре чемпионата Англии Новости футбола Сегодня, 07:00 Наставник “Челси” намекнул на новый трансфер Новости футбола Сегодня, 06:00 ПСЖ объявил о переходе звезды "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 05:47 Харри Кейн перешел в "Баварию" Новости футбола Сегодня, 05:00 "Манчестер Юнайтед" не спешит выгонять скандального игрока
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 13 авг 2023 Прогноз на матч Нант - Тулузa 13 августа 2023 года Футбол 13 авг 2023 Прогноз на матч Сельта - Осасуна 13 августа 2023 года Футбол 13 авг 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Бетис 13 августа 2023 года Футбол 13 авг 2023 Прогноз на матч Хетафе - Барселона 13 августа 2023 года Футбол 13 авг 2023 Прогноз на матч Форталеза - Сантос 14 августа 2023 года Футбол 14 авг 2023 Прогноз на матч Кадис - Алавес 14 августа 2023 года Футбол 14 авг 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 14 августа 2023 года