27 голов: клубы Бундеслиги уничтожили соперников в Кубке Германии

Состоялись несколько матчей 1/32 финала Кубка Германии. Стоит отметить легкие победы клубов Бундеслиги над командами из низших дивизионов. “Штутгарт” разгромил “Балинген” со счетом 4:0, “Нюрнберг” уничтожил “Обернойланд” - 9:1, дортмундская “Боруссия” выиграла со счетом 6:1 у “Шотт Майнц”, а “Байер” забил восемь безответных голов в ворота “Тойтония Оттенсен”. При этом “Вердер” неожиданно вылетел из Кубка, проиграв клубу 3-го дивизиона “Виктории Кельн".

“Балинген” – “Штутгарт” - 0:4 (0:3, 0:1)

Голы: 0:1 – 25 Мийо, 0:2 – 34 Мвумпа, 0:3 – 43 Гирасси, 0:4 – 55 Эндо.

“Штутгарт”: Нюбель, Штенцель (Эглофф, 76), Антон, Загаду, Ито, Эндо, Каразор (Массимо, 86), Мийо (Чжон Ву Ен, 63), Фюрих, Мвумпа (Левелинг, 63), Гирасси (Милошевич, 76).

“Шотт Майнц” – “Боруссия” Дортмунд - 1:6 (1:3, 0:3)

Голы: 0:1 – 22 Аллер, 0:2 – 24 Брандт, 1:2 – 34 Gans, 1:3 – 35 Аллер, 1:4 – 57 Забитцер, 1:5 – 79 Мален, 1:6 – 85 Мукоко.

“Боруссия” Дортмунд: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Зюле (Шлоттербек, 29), Бенсебайни (Вольф, 76), Ройс, Забитцер, Джан, Брандт, Мален, Аллер (Мукоко, 76).

“Обернойланд” – “Нюрнберг” - 1:9 (0:6, 1:3)

Голы: 0:1 – 10 Узун, 0:2 – 14 Узун, 0:3 – 15 Хаяси, 0:4 – 19 Гюрлеен, 0:5 – 24 Думан, 0:6 – 29, пенальти Думан, 0:7 – 67 Узун, 0:8 – 71 Голлер, 1:8 – 89 Lambers, 1:9 – 90 Дафернер.

“Нюрнберг”: Матения (Клаус, 46), Гьямера, Лоуренс (Хорн, 46), Гюрлеен, Brown (Хандверкер, 46), Думан, Узун, Луне, Шляймер, Хаяси (Дафернер, 56), Окунуки (Голлер, 56).

“Тойтония Оттенсен” – “Байер” - 0:8 (0:3, 0:5)

Голы: 0:1 – 16 Тапсоба, 0:2 – 42 Бонифасе, 0:3 – 45 Виртц, 0:4 – 59, пенальти Адли, 0:5 – 67 Фримпонг, 0:6 – 74 Гложек, 0:7 – 81 Хофманн, 0:8 – 90 Гложек.

"Байер": Градецки, Фримпонг (Артур, 69), Тапсоба (Та, 62), Коссуну, Гримальдо, Джака (Андрих, 62), Хофманн, Паласиос, Виртц (Гложек, 70), Адли, Бонифасе (Мбамба, 76).

“Виктория Кельн” – “Вердер” - 3:2 (0:1, 3:1)

Голы: 0:1 – 43 Дукш, 1:1 – 72 Филипп, 1:2 – 77, пенальти Фюллькруг, 2:2 – 79 Филипп, 3:2 – 90 Богичевич.

“Вердер”: Павленка, Штарк, Велькович, Пипер, Юнг (Фридль, 90), Битенкур (Рапп, 71), Стаге, Шмид, Берк (Вайзер, 71), Фюллькруг, Дукш (Гросс, 60).