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25 комнат и не только: стало известно, как Неймара встречают в арабском клубе

Новости футбола Сегодня, 04:27
25 комнат и не только: стало известно, как Неймара встречают в арабском клубе 25 комнат и не только: стало известно, как Неймара встречают в арабском клубе

Согласно информации, опубликованной в твиттере El Partidazo de COPE, стали известны подробности условий, согласованных бразильским нападающим Неймаром при его переходе из «ПСЖ» в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

По данным источника, Неймар будет иметь в своём распоряжении роскошный особняк с 25 комнатами, включающим бассейн и три сауны.

Кроме того, Неймар сможет пользоваться девятью различными транспортными средствами, а все расходы футболиста на проживание в отелях, ресторанах и путешествиях будут оплачиваться клубом.

Ранее сообщалось, что в доме Неймара в Саудовской Аравии будет присутствовать служанка, а сам футболист будет иметь доступ к личному самолёту и возможность жить вместе со своей партнершей, несмотря на страновой закон, запрещающий неженатым паре проживать вместе.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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