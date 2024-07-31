20-летний японский гимнаст завоевал второе золото на Олимпиаде в Париже

20-летний японский гимнаст Ока Шинносуке завоевал второе золото на Олимпиаде-2024 в Париже.

Сегодня японец стал лучшим в индивидуальном многоборье, набрав 86,832 очка. Гимнаст обошел Б. Чжана (86,599) и Ж. Сяо (86,364) из Китая.

Ранее Ока Шинносуке завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Париже в командном многоборье.