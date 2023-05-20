20-летний хавбек “Базеля” заинтересовал топ-клубы

20-летний французский хавбек “Базеля” Анди Диуф привлек интерес нескольких клубов Европы.

Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что молодой игрок стал востребованным после успешного выступления в нынешнем сезоне.

Ожидается, что летом начнется серьезная борьба за Диуфа, который провел 31 матч чемпионата Швейцарии и сделал две голевые передачи.

Отметим, что в Лиге конференций полузащитник сыграл 18 игр, забил три гола и сделал две голевые передачи.