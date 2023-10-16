19 лет назад, в этот день, Лионель Месси дебютировал в составе Барселоны

19 лет назад, 16 октября 2004 года, Лионель Месси дебютировал за Барселону в Ла Лиге, сообщает X (бывший Твиттер) лиги.

16 октября 2004 года, в возрасте 17 лет, 3 месяца и 22 дня, аргентинец дебютировал в Ла Лиге в матче против Эспаньола, став тогда самым молодым игроком, выходившим на поле за Барселону в официальном матче. Заменивший другого игрока, в тот сезон он провел за основную команду 77 минут в девяти матчах.

Свой первый гол за основную команду он забил 1 мая 2005 года против Альбасете после передачи Роналдиньо. Ему не было и восемнадцати лет. Этот гол сделал его самым молодым игроком команды, забившим в официальных матчах.

В общей сложности, за свой период в Барселоне Лионель Месси провел 520 матчей, забил 474 гола, отдал 192 голевых передачи и выиграл десять титулов.