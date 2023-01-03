18-летний хавбек "Ливерпуля" Байчетич стал вторым самым молодым испанцем, забивавшим в АПЛ

Вчера вечером “Ливерпуль” в матче 17-го тура АПЛ обыграл “Астон Виллу” со счетом 3:1.

За “красных” в этой игре забивали Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и воспитанник клуба Стефан Байчетич.

Примечательно, что испанец забил гол в возрасте 18 лет и 65 дней. Таким образом, он стал вторым самым молодым испанцем после Сеска Фабрегаса, который забивал в матче национального первенства.

Напомним, что свой гол Сеск забил летом 2004 года, когда ему было 17 лет и 113 дней. Интересно, что на то время Байчетич еще даже не родился.