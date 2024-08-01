17-летняя канадка установила олимпийский рекорд в плавании на 200 метров баттерфляем

На Олимпиаде 2024, которая проходит в Париже, продолжаются соревнования по плаванию. В четверг, 1 августа, одной из программ было 200 метров у женщин баттерфляем.

Первую строчку завоевала 17-летняя представительница Канады Саммер Макинтош. Она преодолела дистанцию 2.03,03 минуты и смогла установить новый Олимпийский рекорд в этой дисциплине. Для этой пловчихи - это вторая золотая награда на Олимпиаде 2024, вслед за 400 м комплексом.

К слову, второе место в плавании на 200 метров баттерфляем выиграла американка Реган Смит, а третье место - Чжан Юйфей из Китая.

Кроме этого, легендарная американская гимнастка Симона Байл стала олимпийской чемпионкой в самой престижной в спортивной гимнастике дисциплине - индивидуальном многоборье.

Напомним, что французский пловец Леон Маршан выиграл уже три золотые награды и трижды установил новые олимпийские рекорды.