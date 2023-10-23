17-летний футболист Гуя получил небывалую славу после гола за Барселону

17-летний футболист "Барселоны" Марк Гуя получил небывалую славу после того, как забил победный гол в матче 10-го тура Ла Лиги против "Атлетика" (1:0).

По данным испанских СМИ, количество его подписчиков в "Инстаграме" увеличилось более чем в пять раз – и это всего за один вечер.

Перед игрой у испанского футболиста было 44 тысячи подписчиков в социальной сети, а теперь их число превышает 250 тысяч. Интересно, что цифра постоянно продолжает расти.

Напомним, что 22 октября "Барселона" и "Атлетик" сыграли в матче 10-го тура испанской Ла Лиги. Молодой игрок каталонского клуба вышел на поле на 79-й минуте, а уже на 80 минуте забил свой первый гол за взрослую команду, который принес команде победу. Интересно, что Гуя установил рекорд Ла Лиги.

После десяти матчей "Барселона" занимает третье место в чемпионате с 24 очками, а "Атлетик" находится на шестой позиции с 17 очками.

Лидером турнирной таблицы являются "Реал" Мадрид и "Жирона" с 25 очками.