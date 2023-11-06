17-летний будущий форвард Реала впервые получил вызов в сборную Бразилии

17-летний нападающий Палмейраса Эндрик, чей переход в мадридский Реал летом 2024 года уже давно подтвержден, получил первый вызов во взрослую сборную Бразилии по футболу.

Главный тренер команды Фернандо Диниз уже прокомментировал вызов юного таланта:

«У него есть потенциал для того, чтобы стать топовым игроком. Этот вызов - награда для него, а также аванс, ведь он уже демонстрирует ту игру, которая привлекает мое внимание».

В 2023 календарном году на счету Эндрика 11 забитых мячей и 1 голевая передача в 47 матчах за «Палмейрас».