16-летний футболист высказался о своем первом голе за сборную Испании

После своего дебюта за национальную команду Испании, 16-летний нападающий Ламин Ямал рассказал о том, какие эмоции он пережил.

Напомним, что юный испанец вышел на поле в матче против Грузии в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

Во втором тайме Ямал записал гол на свой счет, а сама встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу Испании.

«Я чувствовал себя комфортно с самого начала. Я вышел на поле в конце первого тайма и играл до конца. Был доволен всем процессом», - сказал Ямал.

Также он поблагодарил своего партнера по команде Нико Уильямса.

«Нико сделал все правильно. Он вывел меня один на один с голкипером, и я просто отправил мяч туда, куда мне подсказали инстинкты. Это все, что нужно было сделать», - добавил Ямал.

Отметим, что хет-трик в матче записал на свой счет Альваро Мората. Еще по голу забивали Даниэль Ольмо и сам Нико Уильямс. Также один из мячей в свои ворота отправил защитник команды Грузии Соломон Кверквелия.