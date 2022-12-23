15-летний украинец стал игроком "Челси"
Новости футбола Сегодня, 10:20
Фото: Чорткивский городской совет
15-летний украинский хавбек Иван Струк подписал контракт с “Челси”.
Как сообщает источник, соглашение рассчитано на 2 года.
Отметим, что семья молодого украинца проживает в Великобритании.
Недавно в “Челси” проводили отбор молодых талантов, и из девяти ребят контракт предложили только Струку.
Также стоит отметить, что отец и дедушка Ивана играли на профессиональном уровне в Украине.
Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 13:15 Вернулся на 1-е место: Transfermarkt изменил самого дорогого футболиста в мире
Новости футбола Сегодня, 12:42 Звезда Камеруна ушел из сборной в 26 лет
Новости футбола Вчера, 17:09 "Манчестер Сити" выбил "Ливерпуль" из Кубка Лиги
Новости футбола Вчера, 14:42 Бывший тренер "Барселоны" может возглавить сборную Бразилии
Новости футбола Вчера, 09:00 "Реал" готов потратить на Мбаппе 1 миллиард евро
Новости футбола 21 дек 2022, 16:58 "Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу в Кубке Лиги
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:15 Вернулся на 1-е место: Transfermarkt изменил самого дорогого футболиста в мире Новости футбола Сегодня, 12:55 "Аталанта" разгромила испанский клуб Новости футбола Сегодня, 12:42 Звезда Камеруна ушел из сборной в 26 лет Новости футбола Сегодня, 12:30 Лидер киевского "Динамо" решил покинуть клуб Новости футбола Сегодня, 12:15 35-летний Матюиди ушел из футбола Новости футбола Сегодня, 10:28 Стало известно, когда Роналду подпишет контракт с новым клубом Новости футбола Сегодня, 10:20 15-летний украинец стал игроком "Челси" Новости футбола Сегодня, 09:36 В ФИФА назвали лучший гол чемпионата мира в Катаре Новости футбола Сегодня, 09:23 Моуринью хотят видеть в сборной Бразилии Новости футбола Сегодня, 06:56 Дейвис признан игроком 2022 года в Канаде
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 25 дек 2022 Галатасарай - Истанбулспор прогноз и ставка на матч чемпионата Турции 25 декабря 2022 года Футбол 25 дек 2022 Коньяспор - Аланьяспор прогноз и ставка на матч чемпионата Турции 25 декабря 2022 года Футбол 24 дек 2022 Данди Юнайтед - Хартс прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 24 декабря 2022 года Футбол 24 дек 2022 Селтик - Сент-Джонстон прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 24 декабря 2022 года Футбол Сегодня Мазеруэлл - Килмарнок прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 23 декабря 2022 года Футбол Сегодня Росс Каунти - Рейнджерс (Глазго) прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 23 декабря 2022 года Футбол Вчера Ла Нусия - Лас-Пальмас прогноз и ставка на матч Кубка Испании 22 декабря 2022 года Футбол Вчера Манчестер Сити - Ливерпуль прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 22 декабря 2022 года Футбол 21 дек 2022 Хувентуд Торремолинос - Севилья прогноз и ставка на матч Кубка Испании 21 декабря 2022 года Футбол 21 дек 2022 Аренас - Вальядолид прогноз и ставка на матч Кубка Испании 21 декабря 2022 года