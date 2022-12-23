15-летний украинец стал игроком "Челси"

15-летний украинский хавбек Иван Струк подписал контракт с “Челси”.

Как сообщает источник, соглашение рассчитано на 2 года.

Отметим, что семья молодого украинца проживает в Великобритании.

Недавно в “Челси” проводили отбор молодых талантов, и из девяти ребят контракт предложили только Струку.

Также стоит отметить, что отец и дедушка Ивана играли на профессиональном уровне в Украине.