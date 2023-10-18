13-летний форвард дебютировал на взрослом уровне в США

13-летний форвард из США Дэвиан Кимбро впервые появился на поле в профессиональном футболе.

Вчера он сыграл на взрослом уровне за свою команду «Сакраменто».

«После моего гола тренер сказал мне, чтобы я размялся. В этот момент я понял, что мне предстоит выйти на поле. Сначала я немного волновался, но потом волнение перебило нервозность. Когда я стоял рядом с рефери и ждал своего шанса, я слышал, как мои товарищи кричали мое имя. Я решил отключиться от этого, чтобы остаться сосредоточенным», - сказал Кимбро ESPN.

«Сакраменто» является представителем второго по силе дивизиона США - Чемпионшипа ЮСЛ. 2 октября команда играла против «Лас Вегаса» (2:0).

Историческое событие случилось на 87-й минуте, когда после забитого второго мяча, тренер «Сакраменто» Марк Бриггс заменил 31-летнего испанского форварда Кеко на 13-летнего Кимбро. Кеко ранее играл за «Атлетико» Мадрид.

Публика на арене Heart Health Park встретила юного игрока громкими аплодисментами.