11 голов: "РБ Лейпциг" одержал очень яркую победу

“РБ Лейпциг” в товарищеском матче добился крупной победы над клубом “Альтглинике” из четвертого немецкого дивизиона. Матч завершился со счетом 9:2 в пользу “быков”.

В начале матча счет открыл Эмиль Форсберг. На 15-й минуте преимущество “РБ Лейпциг” увеличил Лои Опенда. В середине первого тайма счет до крупного довел Юссуф Поульсен. На 33-й минуте четвертый гол забил Форсберг, который сделал дубль. На 34-й и 36-й минутах голы забили игроки “Альтглинике”. В начале второго тайма пятый гол забил Опенда. На 58-й минуте гол вновь забил Опенда. Он также отличился на 59-й и 68-й минутах. Всего на счету форварда пять голов в матче. Окончательный счет установил Илаиш Мориба.

“РБ Лейпциг” Германия – “Альтглинике” Германия – 9:2 (4:2)

Голы: 1:0 – Форсберг (8), 2:0 – Опенда (15), 3:0 – Поульсен (25, пенальти), 4:0 – Форсберг (33), 4:1 – (34), 4:2 – (36), 5:2 – Опенда (53), 6:2 – Опенда (58), 7:2 – Опенда (59), 8:2 – Опенда (68), 9:2 – Мориба (71).

Напомним, что в прошлом сезоне “РБ Лейпциг” финишировал на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. Таким образом, клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.