АНГ АНГ
Главная Новости 11 голов: "РБ Лейпциг" одержал очень яркую победу

11 голов: "РБ Лейпциг" одержал очень яркую победу

Новости футбола Сегодня, 16:36
11 голов: "РБ Лейпциг" одержал очень яркую победу Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

“РБ Лейпциг” в товарищеском матче добился крупной победы над клубом “Альтглинике” из четвертого немецкого дивизиона. Матч завершился со счетом 9:2 в пользу “быков”.

В начале матча счет открыл Эмиль Форсберг. На 15-й минуте преимущество “РБ Лейпциг” увеличил Лои Опенда. В середине первого тайма счет до крупного довел Юссуф Поульсен. На 33-й минуте четвертый гол забил Форсберг, который сделал дубль. На 34-й и 36-й минутах голы забили игроки “Альтглинике”. В начале второго тайма пятый гол забил Опенда. На 58-й минуте гол вновь забил Опенда. Он также отличился на 59-й и 68-й минутах. Всего на счету форварда пять голов в матче. Окончательный счет установил Илаиш Мориба.

“РБ Лейпциг” Германия – “Альтглинике” Германия – 9:2 (4:2)
Голы: 1:0 – Форсберг (8), 2:0 – Опенда (15), 3:0 – Поульсен (25, пенальти), 4:0 – Форсберг (33), 4:1 – (34), 4:2 – (36), 5:2 – Опенда (53), 6:2 – Опенда (58), 7:2 – Опенда (59), 8:2 – Опенда (68), 9:2 – Мориба (71).

Напомним, что в прошлом сезоне “РБ Лейпциг” финишировал на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. Таким образом, клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
РБ Лейпциг Бундеслига Германия
Популярные новости
Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры Новости футбола Сегодня, 12:48 Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры
"Шахтер" упустил победу в гостевом матче чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 12:31 "Шахтер" упустил победу в гостевом матче чемпионата Украины
"Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов Новости футбола Вчера, 15:34 "Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов
"Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена Новости футбола Вчера, 14:55 "Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена
Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду Новости футбола Вчера, 14:23 Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду
"Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе Новости футбола 31 июл 2023, 16:47 "Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:54 Дрис Мертенс вывел "Галатасарай" в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:46 "Арсенал" стал победителем Кубка "Эмирейтс" Новости футбола Сегодня, 16:36 11 голов: "РБ Лейпциг" одержал очень яркую победу Новости футбола Сегодня, 14:15 Харри Кейн может перейти в "Баварию" за небольшую сумму Новости футбола Сегодня, 14:00 "Манчестер Сити" договорился о покупке защитника "РБ Лейпциг". Трансфер станет рекордным в истории Новости футбола Сегодня, 13:55 "Фиорентина" близка к трансферу экс-защитника "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 13:42 "Арсенал" может продать в "Бешикташ" форварда, которого купил за 80 млн евро Новости футбола Сегодня, 13:30 "Интер" может купить бразильского вратаря вместо украинца Трубина Новости футбола Сегодня, 13:15 "Манчестер Юнайтед" хочет купить звезду "Баварии" Новости футбола Сегодня, 13:13 Ветеран "Интера" перешел в "Монцу"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Севилья - Бетис 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Тобол - Базель 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Паневежис - Хапоэль Беер-Шева 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Русенборг - Крусейдерс 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Русенборг - Крузейдерс 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Люцерн - Юргорден 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Витория Гимарайш - Целе 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Сан-Лоренсо - Сан-Паулу 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Фламенго - Олимпия 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 3 августа 2023 года