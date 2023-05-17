11 футболистов могут покинуть "Милан" летом

“Милан” планирует существенную чистку состава в летнее трансферное окно, сообщает журналист Даниэле Лонго в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба приняло решение расстаться с вратарями Чиприаном Тэтэрушану и Антонио Миранте, защитником Фоде Балло-Туре, полузащитниками Тьемуэ Бакайоко, Анте Ребичем, Жуниором Мессиасом и Ясином Адли, а также нападающими Дивоком Ориги и Златаном Ибрагимовичем. Кроме того, миланцы не будут выкупать арендованных защитника Сержиньо Деста ("Барселона") и полузащитника Астера Вранкса ("Вольфсбург").

Напомним, что “Милан” вылетел из Лиги чемпионов, проиграв “Интеру" (0:2 и 0:1) в ½ финала Лиги чемпионов. В Серии А “россонери” занимают пятое место.

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