100-миллионый новичок Реала Беллингем получил первую награду в клубе

Лучшим игроком мадридского “Реала” по итогам августа признан английский полузащитник Джуд Беллингем, сообщает Fútbol Mahou.

В августе англичанин принял участие в трех матчах чемпионата Испании, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. После трех туров он является лучшим бомбардиром Ла Лиги.

20-летний Беллингем является воспитанником “Бирмингем Сити”. Он перешел в “Реал” из дортмундской “Боруссии” в июле 2023 года. Испанский клуб заплатил за футболиста 103 миллиона евро. Данная сумма может увеличиться еще на 31 миллион евро за счет бонусов. Контракт игрока с королевским клубом действует до лета 2029 года.

Беллингем выступал за “Боруссию” Дортмунд с лета 2020 года. Он перешел в немецкий клуб из “Бирмингем Сити”. Сумма трансфера составила 30 миллионов 150 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Дортмунда 132 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 25 результативных передач. В составе “Боруссии” Беллингем становился обладателем Кубка Германии в сезоне-2020/2021.

Беллингем с 2020 года играет за сборную Англии. Всего за английскую национальную команду он провел 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. В составе сборной Англии Беллингем становился серебряным призером чемпионата Европы-2020.