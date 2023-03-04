1000: Месси достиг невероятной результативной отметки

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси совершил 1000-е результативное действие в клубной карьере.

Форвард забил гол в 26-м туре чемпионате Франции против “Нанта” (4:2). Благодаря этому в активе аргентинца стало 701 гол и 299 результативных передач в 841 матче за “Барселону” и ПСЖ.

Стоит отметить, что в активе 35-летнего Месси также есть 98 забитых мячей и 55 голевых передач в 172 поединках за сборную Аргентины. Таким образом, форвард совершил 1153 результативных действий (799 мячей и 354 голевые передачи) в 1013 матчах.

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