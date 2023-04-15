10 голов: "Металлист" и "Верес" выдали невероятную феерию

В матче 21-го тура чемпионата Украины “Металлист” и “Верес” сыграли вничью со счетом 5:5.

У хозяев забивали Егор Картушов, Богдан Порох, Максим Прядун, Богдан Бойчук и Владислав Наумец. В составе гостей дубли сделали Андрей Близниченко и Владислав Шарай, еще один гол на счету Данила Хондака.

“Верес”, набрав 20 очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Металлист” с 19 очками остался в зоне вылета на 15-й позиции.

“Металлист” - “Верес” - 5:5 (4:3)

Голы: Картушов, 6 - 1:0, Порох, 10 - 2:0, Близниченко, 18 (с пенальти) - 2:1, Шарай, 22 - 2:2, Прядун, 24 - 3:2, Хондак, 36 - 3:3, Бойчук, 38 - 4:3, Шарай, 54 - 4:4, Близниченко, 59 (с пенальти) - 4:5, Наумец, 82 - 5:5

“Металлист”: Ермолов - Романюк, Мизюк, Порох, Коррал - Ралюченко - Панасенко (Наумец, 65), Чидомере (Чайковский, 46) - Бойчук, Прядун, Картушов (Демченко, 74).

“Верес”: Когут - Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасич - Клец, Курко- Близниченко (Дахновский, 79), С. Шарай, В. Шарай - Гайдучик (М. Шестаков, 76).

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