Звезды ПСЖ довольны новым главным тренером

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Звезды ПСЖ довольны новым главным тренером

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Ведущие игроки "Пари Сен-Жермен" довольны новым главным тренером Кристофом Гальтье, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболистам нравятся непростые упражнения, которые тренер назначает на тренировках. Также игрокам пришлись по душе и идеи наставника.

55-летний Гальтье возглавил ПСЖ летом, сменив на посту главного тренера Маурисио Почеттино. Нынешний сезон ПСЖ начал с побед над "Нантом" (4:0) в матче за Суперкубок Франции и "Клермоном" (5:0) в 1-м туре чемпионата Франции.

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