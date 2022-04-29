Звездный новичок "Шахтера" может перейти в "Бенфику"

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Звездный новичок "Шахтера" может перейти в "Бенфику"

Фото: твиттер Давида Нереса/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Давид Нерес может перейти в лиссабонскую "Бенфику", сообщает Goal.

По сведениям источника, футболист не хочет ехать в Украину, опасаясь за безопасность своей семьи. В связи с этим на игрока нацелилась "Бенфика".

25-летний Нерес перешел в "Шахтер" в январе 2022 года из "Аякса" за 12 миллионов евро. За украинский клуб он не провел ни одного официального матча.

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