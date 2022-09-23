Звездный новичок "Барселоны" получил травму во время матча за сборную Франции

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

Защитник сборной Франции Жюль Кунде получил травму во время матча Лиги наций с Австрией (2:0).

Футболист "Барселоны" появился на поле в стартовом составе и был заменен на 23-й минуте.

Судя по всему, Кунде почувствовав дискомфорт. Детали повреждения пока неизвестны.

По данным СМИ, у игрока повреждение мышцы.

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