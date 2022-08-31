Звездный легионер "Шахтера" не собирается покидать команду

Фото: твиттер Лассины Траоре/Автор неизвестен

Форвард донецкого "Шахтёра" Ласина Траоре рассказал о том, почему он не покинул клуб в межсезонье.

По словам футболиста, он решил остаться в первую очередь из-за любви к клубу и стране, которая прекрасно его встретила.

"Я чувствовал себя дома с первого дня. Также все мои партнёры по команде и руководство поддерживали меня после моей травмы до сегодняшнего дня. Уважение является одной из главных жизненных ценностей в Буркина-Фасо.

Траоре вернулся с ещё большим желанием и мотивацией. Легко не будет, глядя на то, через что прошла команда. Но мы сразимся вместе за честь клуба в украинском чемпионате и Лиге чемпионов", – сказал он.

В прошлом сезоне 21-летний Траоре провел за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах и забил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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