Звезда "Шахтера" Мудрик рассказал о настрое на матч с "Реалом"

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал о том, как его команда подготовилась к матчу с "Реалом" в Лиге чемпионов.

Игра состоится сегодня в Мадриде и начнется в 22:00.

"Ночь Лиги чемпионов всегда особенная, поэтому хочется показать лучший футбол и достичь результата. Мы смотрели один или два матча "Реала" – с "Осасуной" и "Атлетико", а еще разные фрагменты игр. Уже знаем сильные и слабые стороны этой команды.

Думаю, что результат в [прошлых] матчах не был случайностью, а стал закономерностью и следствием нашей работы и командного духа. Если и были моменты, где нам повезло, то везет сильнейшим. Если команда хочет добиваться результатов, то должна выходить заряженной только на результат и на победу", - сказал он.

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