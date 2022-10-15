Звезда "Реала" рассказал о настрое на матч с "Барселоной"
Фото: твиттер Ферлана Менди/Автор неизвестен
Защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди рассказал, что для него значит игра против "Барселоны".
Напомним, что команды сыграют завтра в рамках 9-го тура испанской Примеры.
"Эль класико" – особенная игра из-за большого соперничества между "Реалом" и "Барселоной". Мы сделаем на поле всё, чтобы набрать три очка, выложимся по полной.
В тех матчах, что я участвовал раньше, мы играли очень хорошо. Знаем, как показать себя с наилучшей стороны и в этот раз. Самое главное – сплочённость и командная работа. С этим у нас всё в порядке, мы хорошо понимаем друг друга", – приводит слова Менди официальный сайт клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14