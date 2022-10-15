Звезда "Реала" рассказал о настрое на матч с "Барселоной"

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Звезда "Реала" рассказал о настрое на матч с "Барселоной"

Фото: твиттер Ферлана Менди/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди рассказал, что для него значит игра против "Барселоны".

Напомним, что команды сыграют завтра в рамках 9-го тура испанской Примеры.

"Эль класико" – особенная игра из-за большого соперничества между "Реалом" и "Барселоной". Мы сделаем на поле всё, чтобы набрать три очка, выложимся по полной.

В тех матчах, что я участвовал раньше, мы играли очень хорошо. Знаем, как показать себя с наилучшей стороны и в этот раз. Самое главное – сплочённость и командная работа. С этим у нас всё в порядке, мы хорошо понимаем друг друга", – приводит слова Менди официальный сайт клуба. 

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