Звезда "Лион" травмировался во время игры с воздушным змеем

Фото: твиттер Лукас Пакета\Автор неизвестен

Полузащитник "Лиона" Лукас Пакета в ближайшее время перенесет операцию на пальце.

Травму футболист получил, когда запускал воздушного змея.

"Воспоминания об играх моего детства также имеет свои последствия. Сегодня я решил запустить воздушного змея и порезал себе палец. Чтобы в будущем не было проблем с движениями, мне предстоит небольшая операция", — написал Пакета в твиттере.

В прошлом сезоне Пакета принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

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