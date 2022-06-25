Звезда "Лион" травмировался во время игры с воздушным змеем
Фото: твиттер Лукас Пакета\Автор неизвестен
Полузащитник "Лиона" Лукас Пакета в ближайшее время перенесет операцию на пальце.
Травму футболист получил, когда запускал воздушного змея.
"Воспоминания об играх моего детства также имеет свои последствия. Сегодня я решил запустить воздушного змея и порезал себе палец. Чтобы в будущем не было проблем с движениями, мне предстоит небольшая операция", — написал Пакета в твиттере.
В прошлом сезоне Пакета принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал семь результативных передач.
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