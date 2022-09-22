Звезда "Боруссии" Дортмунд Беллингем определился с новым клубом

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Звезда "Боруссии" Дортмунд Беллингем определился с новым клубом

Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем хочет перейти в "Реал", сообщает журналист Хосе Альварес Гайя в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб является приоритетным вариантом для молодого таланта. Англичанин уже общался с представителями "Реала" и дал предварительное согласие на переход. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". "Боруссия" хочет получить за него 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за "Боруссию" 10 матчей и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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