Звезда "Боруссии" Дортмунд Беллингем определился с новым клубом

Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем хочет перейти в "Реал", сообщает журналист Хосе Альварес Гайя в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб является приоритетным вариантом для молодого таланта. Англичанин уже общался с представителями "Реала" и дал предварительное согласие на переход. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". "Боруссия" хочет получить за него 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за "Боруссию" 10 матчей и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Реал" вступил в борьбу за бразильского таланта.