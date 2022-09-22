Звезда "Боруссии" Дортмунд Беллингем определился с новым клубом
Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем хочет перейти в "Реал", сообщает журналист Хосе Альварес Гайя в своем твиттере.
По сведениям источника, королевский клуб является приоритетным вариантом для молодого таланта. Англичанин уже общался с представителями "Реала" и дал предварительное согласие на переход. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". "Боруссия" хочет получить за него 150 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за "Боруссию" 10 матчей и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Реал" вступил в борьбу за бразильского таланта.
Комментарии
Лента новостей
-
Новичок "Ливерпуля" Артур пошел на серьезные меры, чтобы завоевать доверие Клоппа
-
ПСЖ и "Ювентус" поборются за основного игрока "Челси"
-
Асенсио отреагировал на слухи о переходе в "Барселону"
-
Звезда "Боруссии" Дортмунд Беллингем определился с новым клубом
-
Манолас продолжит карьеру в ОАЭ
-
"Барселона" нашла замену Пике в Ла Лиге
-
Игуаин назвал типичные проблемы из жизни футболиста
-
Казахстан обыграл Беларусь в Лиге наций
-
Киевское "Динамо" усилилось голландским полузащитником
-
Шевченко лишь спустя 8 месяцев официально уволен из "Дженоа"
-
Полтавская "Ворскла" просматривает воспитанника "Тоттенхэма"
-
Легенда "Вест Хэма" получит должность в клубе после завершения карьеры
-
Рак яичек обнаружили у еще одного игрока Бундеслиги
-
Названы номинанты на приз лучшему игроку сентября в АПЛ
-
"Шахтер" повысил финансовые запросы по Мудрику
-
Киевское "Динамо" нацелилось на форварда "Фенербахче"
-
В сборную Украины довызвали еще одного дебютанта
-
Перес лично поддержал Винисиуса после инцидента с расизмом
-
Главный тренер сборной Украины назвал причины поражения от Шотландии
-
УЕФА хочет заменить Суперкубок Европы новым турниром
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20