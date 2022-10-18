"Золотой мяч-2022": как голосовали в Украине

Фото: твиттер France Football/Автор неизвестен

Журналист Игорь Линник рассказал о том, как проголосовал за претендентов на "Золотой мяч-2022".

Первое место он отдал форварду "Реала" Кариму Бензему, на вторую строчку поставили форварда "Барселоны" Роберта Левандовски, а третье место досталось Мохаммеду Салаху из "Ливерпуля".

Отметим, что в итоге награду получил Бензема.

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