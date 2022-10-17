"Золотой мяч"-2022: итоговый зачет
Фото: твиттер Ballon d'Or #ballondor/Автор неизвестен
Журнал France Football определил 30 лучших футболистов в мире по итогам года.
"Золотой мяч" получил нападающий "Реала" Карим Бензема. Второе место занял форвард "Баварии" Садио Мане. В топ-3 также вошел полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне.
Полностью итоговый зачет "Золотого мяча"-2022 выглядит так:
1. Карим Бензема ("Реал")
2. Садио Мане ("Бавария")
3. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
4. Роберт Левандовски ("Барселона")
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
6. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
7. Тибо Куртуа ("Реал")
8. Винисиус Жуниор ("Реал")
9. Лука Модрич ("Реал")
10. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити)
11. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм")
12. Рияд Марез ("Манчестер Сити)
13. Себастьен Аллер ("Боруссия Дортмунд)
14-15 Рафаэл Леау ("Милан")
14-15 Фабиньо ("Ливерпуль")
16. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
17-19 Луис Диас ("Ливерпуль")
17-19 Каземиро ("Манчестер Юнайтед")
17-19 Душан Влахович ("Ювентус")
20. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед")
21 Харри Кейн ("Тоттенхэм")
22-24 Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль")
22-24 Бернарду Силва ("Манчестер Сити)
22-24 Фил Фоден ("Манчестер Сити)
25-30 Майк Меньян ("Милан")
25-30 Антонио Рюдигер ("Реал")
25-30 Жоау Канселу ("Манчестер Сити")
25-30 Йозуа Киммих ("Бавария")
25-30 Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг")
25-30 Дарвин Нуньес ("Ливерпуль")
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18