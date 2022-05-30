Знаменитый арбитр прокомментировал отмененный гол Бензема в финале Лиги чемпионов
Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен
Знаменитый в прошлом футбольный арбитр Марк Клаттенбург прокомментировал отмену гола нападающего "Реала" Карима Бензема в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Напомним, что в матче, который королевский клуб выиграл со счетом 1:0, в первом тайме судейская бригада отменила гол Карима Бензема из-за оффсайда, хотя мяч к французу пошел от игрока "Ливерпуля".
"Реал" чувствует, что справедливость восторжествовала, ведь гол Карима Бензема в первом тайме был отменен – и ошибочно.
Федерико Вальверде первым добрался до мяча, но очевидно, что последнее касание сделал Фабиньо. ВАР должен был решить, было ли это касание случайным или преднамеренным. Учитывая, что Фабиньо тянулся вперед, чтобы добраться до мяча, я бы назвал это преднамеренным действием.
Однако ВАР решил, что это не так. Возможно, они решили поддержать решение, принятое арбитрами на поле. "Ливерпулю" определенно повезло", - написал экс-судья.
Также не пропустите: Неймар обозначил свои цели на следующий сезон. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Владелец "Монцы" Берлускони прокомментировал первый в истории выход клуба в Серию А
-
Иско попрощался с "Реалом"
-
У "Барселоны" катастрофическое положение с финансами. Клуб даже не может продлить контракт Роберто
-
Владелец "Наполи" высказался о будущем Кулибали
-
Куртуа уже полгода играет с травмой
-
Источник: В "Спартаке" поменяется управление и снизится финансирование. Федун и Зарема больше не будут руководить клубом
-
Флорентино Перес прокомментировал победу в Лиге чемпионов
-
Источник: Ваноли уходит из "Спартака"
-
Азар серьезно настроен по отношению к следующему сезону
-
Знаменитый арбитр прокомментировал отмененный гол Бензема в финале Лиги чемпионов
-
Неймар обозначил свои цели на следующий сезон
-
Главные новости дня: 29 мая
-
Федун высказался о будущем Ваноли в "Спартаке"
-
Бакаев высказался об уходе из "Спартака"
-
Мане согласовал контракт с "Баварией"
-
Самый титулованный клуб чемпионата Франции вылетел из Лиги 1
-
"Реал" предложит Винисиусу длительный контракт: названы сроки
-
Алексис Санчес может перейти в турецкий топ-клуб
-
Ширер назвал виновного в поражении "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
-
Нкунку назвал свой любимый клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14