Знаменитый арбитр прокомментировал отмененный гол Бензема в финале Лиги чемпионов

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Знаменитый в прошлом футбольный арбитр Марк Клаттенбург прокомментировал отмену гола нападающего "Реала" Карима Бензема в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

Напомним, что в матче, который королевский клуб выиграл со счетом 1:0, в первом тайме судейская бригада отменила гол Карима Бензема из-за оффсайда, хотя мяч к французу пошел от игрока "Ливерпуля".

"Реал" чувствует, что справедливость восторжествовала, ведь гол Карима Бензема в первом тайме был отменен – и ошибочно.

Федерико Вальверде первым добрался до мяча, но очевидно, что последнее касание сделал Фабиньо. ВАР должен был решить, было ли это касание случайным или преднамеренным. Учитывая, что Фабиньо тянулся вперед, чтобы добраться до мяча, я бы назвал это преднамеренным действием.

Однако ВАР решил, что это не так. Возможно, они решили поддержать решение, принятое арбитрами на поле. "Ливерпулю" определенно повезло", - написал экс-судья.

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