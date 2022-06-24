Зиньковский выбрал игровой номер в "Спартаке"

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Новичок московского "Спартака" Антон Зиньковский определился с игровым номером.

Полузащитник сборной России будет играть за столичную команду под 17 номером. Под этим же номером он играл за "Крылья Советов".

Контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года.

26-летний Зиньковский выступал за "Крылья Советов" с 2019 года. Всего он провел за клуб 117 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 31 результативную передачу. Ранее играл за "Чертаново" и "Зенит-2".

Не пропустите: Мозес не вернулся в "Спартак" из отпуска. | https://dailysports.net