Зиньковский раскрыл подробности перехода в "Спартак"
Фото: инстаграм Антона Зиньковского/Автор неизвестен
Новичок "Спартака" Антон Зиньковский признался, что переход в московский клуб ему дался непросто.
Как известно, прошлы сезон футболист провел в "Крыльях Советов".
"Это было не самое лёгкое решение для меня, поэтому я особенно благодарен понимающим болельщикам, которые, несмотря на моё решение, поддержали и выразили слова благодарности.
В своих интервью я неоднократно говорил о том, что Самара уже стала моим домом, я жил здесь четыре года, и почти все мои победы и значимые события связаны с этим городом и с "Крыльями".
Я рад, что был частью этой большой семьи, которая встретила меня в Самаре очень тепло, и хотел бы, чтобы это отношение осталось прежним. Футбол — это моя жизнь и моя работа, и сейчас я ставлю для себя новые цели и задачи, хочу попробовать свои силы на новом уровне. Ещё раз спасибо всем за доверие, за ваши эмоции и за наши совместные взлёты, я рад, что был частью такой команды", - написал игрок в своём телеграм-канале.
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