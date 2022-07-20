Зинченко завершил переход в "Арсенал"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко все же перешел в лондонский "Арсенал".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, команды завершили оформление полноценного трансфера.

Украинский футболист уже покинул тренировочный лагерь "горожан" для подписания контракта, который будет рассчитан до июня 2026 года.

За молодого футболиста канониры заплатили 30 млн евро.

В минувшем сезоне футболист отыграл 28 матчей во всех турнирах и сделал 6 голевых передач.

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