Зинченко заметили в экипировке "Арсенала" в США

Теги манчестер ситиарсенал лондоналександр зинченко

Зинченко заметили в экипировке "Арсенала" в США

Фото: скриншот видео

Украинский футболист Александр Зинченко в ближайшее время должен перейти в лондонский "Арсенал".

Накануне молодого игрока "Манчестер Сити" заметили в экипировке "канониров" в Орландо, где команда готовится к сезону.

Кадры опубликовал журналист Фабрицио Романо на своей странице в твиттере.

По его информации, соглашение о трансфере между двумя английскими клубами было заключено днём, а официально о переходе будет объявлено в ближайшее время. 

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