Зинченко заинтересовал еще один английский клуб

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Зинченко заинтересовал еще один английский клуб

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко заинтересовал английский "Эвертон".

25-летний игрок украинский футболист может перейти в мерсисайдский клуб, если "Сити" завершит трансфер защитника "Брайтона" Марка Кукурельи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в услугах Зинченко заинтересованы и другие клубы.

В минувшем сезоне 25-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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