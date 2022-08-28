Зинченко высказался про старт УПЛ

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко высказался про старт футбольного сезона в Украине.

"Люди заслуживают той жизни, которая была у них раньше. Я хотел бы сказать огромное спасибо украинской федерации и президенту Зеленскому за возобновление сезона. Я знаю, что там не будет лучших условий, но нам нужно продолжать играть, и это самое главное для всех украинцев.

Я посмотрю все матчи, если будет такая возможность. Мне трудно представить, как это будет. В любой момент может прозвучать сирена, и игрокам нужно остановиться, но так важно показать остальному миру, что украинцы не сдаются и в любой ситуации продолжают идти вперёд. Всё дело в наших людях", — приводит слова Зинченко официальный сайт "Арсенала".

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