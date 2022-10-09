Зинченко высказался о своем странном праздновании голов

Теги арсенал лондоналександр зинченко

Зинченко высказался о своем странном праздновании голов

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Полузащитник лондонского  "Арсенала" Александр Зинченко ответил на вопрос по поводу своего эмоционального празднования голов, забитых командой.

По словам футболиста, он хочет побеждать в каждой игре.

"Это нормально. Если кто-то что-то ищет в этом… Есть разные люди, я уважаю все точки зрения. Если кто-то говорит, что я показушник, мне всё равно. У меня есть своя цель, я потихоньку иду к ней. Я тяжело работаю каждый день, как и все мои одноклубники, тренерский штаб и персонал. У нас есть свои цели и мечта, почему я не могу порадоваться за свою команду, когда у нас что-то получается", - сказал он.

Не пропустите: "Аякс" купил форварда, которого год назад отпустил бесплатно. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2024: состав всех групп

Результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2024: состав всех групп

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов