Зинченко высказался о своем странном праздновании голов

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко ответил на вопрос по поводу своего эмоционального празднования голов, забитых командой.

По словам футболиста, он хочет побеждать в каждой игре.

"Это нормально. Если кто-то что-то ищет в этом… Есть разные люди, я уважаю все точки зрения. Если кто-то говорит, что я показушник, мне всё равно. У меня есть своя цель, я потихоньку иду к ней. Я тяжело работаю каждый день, как и все мои одноклубники, тренерский штаб и персонал. У нас есть свои цели и мечта, почему я не могу порадоваться за свою команду, когда у нас что-то получается", - сказал он.

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