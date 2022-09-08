Зинченко вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков "Арсенала"

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Зинченко вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков "Арсенала"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков  клуба.

Как сообщает британский таблоид The Sun, в неделю украинец зарабатывает 150 тысяч фунтов. Таким образом, за каждый сезон Зинченко заработает 7,8 миллионов фунтов.

Выше зарплата в "Арсенале" только у Габриэла Жезуса (13,78 млн фунтов) и Томаса Партея (10,4 мн фунтов).

Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" минувшим летом.

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