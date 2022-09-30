Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко попал в топ-10 самых дорогих левых защитников мира.

Рейтинг представил портал Transfermarkt.

На сайте стоимость 25-летнего игрока канониров оценена в 32 млн евро, он занимает 10-е место в списке самых дорогих латералей.

В первую тройку вошли футболист "Баварии" Альфонсо Дэвис (70 млн евро), игрок "Ливерпуля" Эндрю Робертсон (65 млн евро) и футболист "Милана" Тео Эрнандес (55 млн евро).

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