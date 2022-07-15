Зинченко включили в топ-3 самых техничных игроков "Сити"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер считает, что украинец Александр Зинченко входит топ-3 самых техничных игроков клуба на данный момент.

Кроме защитника Уолкер внес в список Рияда Мареза и Бернардо Силву.

"Можно убрать из команды Де Брёйне, Фодена и Кансело, но они в любом случае не подберутся к той тройке", — приводит слова Уолкера Sky Sports.

Напомним, что в прошлом сезоне украинский футболист сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач.

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