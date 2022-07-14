Зинченко стал главной целью "Арсенала"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

"Арсенал" хочет купить украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает украинца в качестве приоритетной трансферной цели после того, как не сумел приобрести аргентинского защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

В минувшем сезоне 25-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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